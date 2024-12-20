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Белоруска Арина Соболенко победила Бадосу на выставочном турнире в Абу-Даби

Арина Соболенко победила Паулу Бадосу на выставочном турнире в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла на выставочном турнире Мировая теннисная лига в Абу-Даби испанку Паулу Бадосу со счетом 6:2.

А перед этим матчем Арина Соболенко в паре с Миррой Андреевой победили дуэт Паулы Бадосы и польки Иги Свентек со счетом 6:1.

Напомним, что это командные смешанные соревнования, финал которых состоится 22 декабря.

Накануне Арина Соболенко также одержала две победы, в том числе в личной партии против Елены Рыбакиной.

Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Еленой Рыбакиной в Абу-Даби: «Я говорила себе, что нельзя быть настолько жестокой с Еленой».

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