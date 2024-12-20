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Суд отказал уволенному нейрохирургу из КОКБ в восстановлении должности

Истец считал, что у начальства не было оснований для лишения его работы.

Источник: РИА "Новости"

Уволенному нейрохирургу из КОКБ отказали в восстановлении должности. Об этом сообщает областной суд.

Истец подал иск против больницы в Центральный районный суд. Он считал, что у работодателя не было оснований для его увольнения.

Выслушав участников дела, свидетелей и специалистов, заключение прокурора и исследовав все доказательства, судья оставил требование бывшего нейрохирурга без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу.

В мае уволенный из КОКБ нейрохирург через суд потребовал восстановить его на работе.