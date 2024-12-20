В Таганроге завершают ремонт водовода на улице Петровской

В Таганроге завершают капитальный ремонт водовода на улице Петровской, на участке от Малого Садового до Итальянского. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Подрядчику осталось завершить обустройство двух колодцев и восстановить асфальт. Работы проводились методом санации. Это позволило минимизировать число разрытий, — отметила Светлана Камбулова.
По информации городских властей, таганрожцы уже сейчас получают воду по новому трубопроводу.
Водовод, о котором идет речь, был проложен в 1958 году. С течение времени он потребовал ремонта. Коммунальные аварии происходили ежемесячно, поэтому участок от Малого Садового до Итальянского был включен в производственную программу водоканала на 2024 год.
Напомним, ранее в Таганроге устранили коммунальную аварию на улице Прохладной.