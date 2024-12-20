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В Таганроге завершают ремонт водовода на улице Петровской

Капитальный ремонт водовода завершают в Таганроге.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге завершают капитальный ремонт водовода на улице Петровской, на участке от Малого Садового до Итальянского. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Подрядчику осталось завершить обустройство двух колодцев и восстановить асфальт. Работы проводились методом санации. Это позволило минимизировать число разрытий, — отметила Светлана Камбулова.

По информации городских властей, таганрожцы уже сейчас получают воду по новому трубопроводу.

Водовод, о котором идет речь, был проложен в 1958 году. С течение времени он потребовал ремонта. Коммунальные аварии происходили ежемесячно, поэтому участок от Малого Садового до Итальянского был включен в производственную программу водоканала на 2024 год.

Напомним, ранее в Таганроге устранили коммунальную аварию на улице Прохладной.