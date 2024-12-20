Ставка транспортного налога вырастет в Беларуси в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил закон «Об утверждении законов», где прописаны и поправки в Налоговый кодекс, которые вступят в силу с января 2025 года. Текст этого закона опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Так, например, в 2025 году изменятся ставки транспортного налога. Для автовладельцев легкового авто массой до 1,5 тонн ставка увеличиться с существующих 66 рублей до 70 рублей. Ставка на мотоцикл для физлиц тоже подрастет с 44 рублей до 46 рублей.
В итоге транспортный налог повысится на 5,2−6,1% в зависимости от типа и веса автомобиля.
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