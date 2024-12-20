Перечислены самые модные фасоны джинсов на 2025 год

Так, в будущем году в их числе окажутся мешковатые джинсы, которые были популярны в 2000-х годах благодаря рэп-исполнителям. В то же время актуальными станут варианты с контрастной строчкой и модели, выполненные из так называемого сырого денима (необработанной джинсовой ткани, которая отличается насыщенным синим цветом и высокой плотностью материала, — прим. «Ленты.ру»).