В Казани назвали имена лучших спортсменов и тренеров 2024 года

Стали известны итоги премии «Спортивная Казань», которая проходит традиционно каждый год. На ней отметили свыше 100 лучших спортсменов, тренеров и тех, кто внес вклад в развитие спорта.
В олимпийских вида спорта «Спортсменами года» были признаны воспитанник ФСО «Центральный» Даниел Маринов и воспитанница СШОР «Дельта» Софья Дьякова. «Тренерами года» стали их преподаватели Радик Курмангалин и Светлана Чепик.
В неолимпийских вида спорта лучшей стала Анна Демидова из ФСО «Центральный» и Глеб Голов из ФСО «Тасма». Их наставники Светлана Соколова и Анжелика Худайбергенова были признаны «Тренерами года», передает пресс-служба мэрии города.
За преданность спорту награды удостоились тренеры-преподаватели СШ «Уникс-Юниор» Наталья Второва, СШОР «Грация» Светлана Тюрина, СШОР по настольному теннису Роберт Галиаскаров и СШ «Юность» Вячеслав Соколов.
Ранее Казанский УНИКС прервал победную серию «Зенита» в Единой лиге ВТБ.