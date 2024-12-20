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В Казани назвали имена лучших спортсменов и тренеров 2024 года

Итоги подвели в рамках премии «Спортивная Казань».

Источник: Комсомольская правда

Стали известны итоги премии «Спортивная Казань», которая проходит традиционно каждый год. На ней отметили свыше 100 лучших спортсменов, тренеров и тех, кто внес вклад в развитие спорта.

В олимпийских вида спорта «Спортсменами года» были признаны воспитанник ФСО «Центральный» Даниел Маринов и воспитанница СШОР «Дельта» Софья Дьякова. «Тренерами года» стали их преподаватели Радик Курмангалин и Светлана Чепик.

В неолимпийских вида спорта лучшей стала Анна Демидова из ФСО «Центральный» и Глеб Голов из ФСО «Тасма». Их наставники Светлана Соколова и Анжелика Худайбергенова были признаны «Тренерами года», передает пресс-служба мэрии города.

За преданность спорту награды удостоились тренеры-преподаватели СШ «Уникс-Юниор» Наталья Второва, СШОР «Грация» Светлана Тюрина, СШОР по настольному теннису Роберт Галиаскаров и СШ «Юность» Вячеслав Соколов.

Ранее Казанский УНИКС прервал победную серию «Зенита» в Единой лиге ВТБ.