Анна Седокова поставит карьеру на паузу после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова приостановит концертную деятельность в память об экс-супруге Янисе Тимме. На днях латвийский баскетболист покончил с собой в московском отеле. Незадолго до этого пара оформила развод.
«После смерти Яниса я могу сказать, что на какой-то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем», — отметил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти». Он добавил, что раны артистки будут долго заживать, но «время лечит».
Дворцов пообещал, что скоро Седокова вернется на сцену, потому что ей нужно зарабатывать. По его словам, за один корпоратив звезда получает около пяти миллионов рублей.
После новости о смерти Тиммы исполнительница записала видео, в котором плакала и просила оградить от информации о трагедии ее маленького сына.