Анна Седокова поставит карьеру на паузу после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

«После смерти Яниса я могу сказать, что на какой-то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем», — отметил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти». Он добавил, что раны артистки будут долго заживать, но «время лечит».