Аварийный мост досрочно обновили в одном из районов Ростовской области

В Семикаракорском районе Ростовской области на год раньше срока завершили реконструкцию моста через канал к поселку Крымскому, где живут 800 человек. Об этом сообщают власти региона.
Речь идет о переправе на трассе, проходящей от автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали “Дон”) — Семикаракорск — Волгодонск» через хутора Титов и Потапов.
Ранее объект считался аварийным. В феврале 2024 года был подписан договор на обновление 382 метров проезжей части и 31 метра самого моста. Подрядчик обещал выполнить задачу до 1 ноября 2025 года, но завершил работы в декабре 2024 года.
На проект из областного бюджета выделили 101 млн рублей. Кроме этого, еще 25 млн рублей перечислили на ремонт 2,3 км подъездных путей к мосту.
По словам первого заместителя министра транспорта Ростовской области Инны Володиной, движение по мостовому переходу полностью восстановлено.