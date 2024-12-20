В Красноярском крае с 2025 года начнёт действовать туристический налог

Закон, который предусматривает введение этого сбора, подписал президент России Владимир Путин в 12 июля 2024 года. Туристический налог станет местным сбором, а его размер и порядок применения определят муниципалитеты. Средства планируется направлять на развитие инфраструктуры, улучшение условий для туристов и благоустройство территорий.