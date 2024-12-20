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В Красноярском крае с 2025 года начнёт действовать туристический налог

В Красноярском крае введут сбор с туристов на благоустройство территорий.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с 1 января 2025 года будет введён туристический налог. На это обратило внимание издание «ТАСС».

Закон, который предусматривает введение этого сбора, подписал президент России Владимир Путин в 12 июля 2024 года. Туристический налог станет местным сбором, а его размер и порядок применения определят муниципалитеты. Средства планируется направлять на развитие инфраструктуры, улучшение условий для туристов и благоустройство территорий.

Налог будут платить гости региона за проживание в гостиницах, отелях и других средствах размещения. Для некоторых категорий граждан, включая участников специальной военной операции, предусмотрены льготы.

Красноярский край вошёл в число 55 регионов России, где будет действовать туристический налог. На вырученные средства власти смогут решать задачи, связанные с улучшением городской инфраструктуры, сохранением природных объектов и поддержкой туристических направлений.

туризм и отдых
налоги