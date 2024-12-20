В школах Анапы усилят меры безопасности во время праздников

Руководителям учебных учреждений предстоит усилить пропускной режим в здании, организовать ежедневный контроль работы камер видеонаблюдения, тревожных кнопок и сигнализаций. Также необходимо будет обеспечить обход и осмотр объекта и прилегающей территории.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД Анапы Дарья Иноземцева обратилась к родителям школьников с настоятельным призывом контролировать досуг своих детей. Важно интересоваться не только кругом общения подростков, но и их каналами в мессенджерах, где может содержаться потенциально опасный контент. Прогулки в новогоднюю ночь попадают под действие краевого закона о профилактике безнадзорности, согласно которому после 22:00 дети должны находиться на улице только в сопровождении взрослых. Особое внимание специалисты системы профилактики уделят контролю за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.
По словам Ларисы Медведевой, руководителя территориального отдела Роспотребнадзора, после инцидента с выбросом нефтепродуктов на побережье Анапы было проведено 18 замеров воздуха и взято восемь проб питьевой воды. Все показатели соответствуют нормам. Однако на период устранения последствий чрезвычайной ситуации рекомендуется воздержаться от прогулок вблизи загрязненных участков. Также, чтобы избежать распространения ОРВИ, настоятельно не рекомендуется приводить на праздничные мероприятия детей с признаками заболевания.