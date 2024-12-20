В школах Анапы усилят меры безопасности во время праздников

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД Анапы Дарья Иноземцева обратилась к родителям школьников с настоятельным призывом контролировать досуг своих детей. Важно интересоваться не только кругом общения подростков, но и их каналами в мессенджерах, где может содержаться потенциально опасный контент. Прогулки в новогоднюю ночь попадают под действие краевого закона о профилактике безнадзорности, согласно которому после 22:00 дети должны находиться на улице только в сопровождении взрослых. Особое внимание специалисты системы профилактики уделят контролю за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.