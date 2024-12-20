В Бобруйске женщина умерла от ожогового шока, упав на плиту

В Бобруйске 65-летняя женщина предположительно при приготовлении еды упала на плиту и получила ожоги 45% тела, от которых умерла. Госкомитет судебных экспертиз для установления точных причин смерти, а обгоревшую женщину на кухне на включенной газовой плите нашел вернувшийся домой муж, провел судебную медицинскую экспертизу. Мужчина вызвал скорую помощь, однако спасти пенсионерку не удалось.