В Бобруйске женщина умерла от ожогового шока, упав на плиту

В Бобруйске 65-летняя женщина предположительно при приготовлении еды упала на плиту и получила ожоги 45% тела, от которых умерла. Госкомитет судебных экспертиз для установления точных причин смерти, а обгоревшую женщину на кухне на включенной газовой плите нашел вернувшийся домой муж, провел судебную медицинскую экспертизу. Мужчина вызвал скорую помощь, однако спасти пенсионерку не удалось.
Это ЧП случилось в октябре 2024 года.
Экспертами на теле погибшей выявлены ожоги 2−3 степени головы, туловища рук и ног. У женщины случился ожоговый шок, который и стал непосредственной причиной смерти.
В крови скончавшейся обнаружен этиловый спирт в концентрации 3 промилле, что может соответствовать о тяжелой степени острого алкогольного опьянения.
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