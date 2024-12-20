Аким Астаны высказался о судьбе Талдыколя

«Есть группа малых озёр Талдыколя, есть решение Верховного суда конца прошлого года. В соответствии с ним акимат должен обеспечить водоохранную зону по ряду озёр. Насколько я помню, это седьмое и пятое озеро. Также мы взяли на себя обязательство восстановить девятый участок. Всё, по трём участкам. Мы там видим, что есть возможность сохранения водной глади. В этом году по всей стране весна была очень водная. На некоторых участках временно появилась вода, но уже к осени её не было. Там, где акимат брал обязательства, и по которым есть решение Верховного суда, естественно, мы эти решения будем исполнять».