Аким Астаны высказался о судьбе Талдыколя

По словам Касымбека, у акимата есть обязательства по сохранению лишь трёх озер из семи.
«Есть группа малых озёр Талдыколя, есть решение Верховного суда конца прошлого года. В соответствии с ним акимат должен обеспечить водоохранную зону по ряду озёр. Насколько я помню, это седьмое и пятое озеро. Также мы взяли на себя обязательство восстановить девятый участок. Всё, по трём участкам. Мы там видим, что есть возможность сохранения водной глади. В этом году по всей стране весна была очень водная. На некоторых участках временно появилась вода, но уже к осени её не было. Там, где акимат брал обязательства, и по которым есть решение Верховного суда, естественно, мы эти решения будем исполнять».
В следующем году акимат начнёт строительство экопарка с озёрами и соответствующей инфраструктурой вокруг.
Во время брифинга в СЦК Касымбек также рассказал о том, какая работа ведётся по большому Талдыколю.
«Мы начали активно увеличивать объёмы большого Талдыколя. Они упали до 3−5 миллионов кубометров. Причём упали естественным образом. Никто не вычерпывает эту воду. Планируем увеличить объёмы большого Талдыколя в ближайший год-два до 10 миллионов кубометров, то есть почти в два раза», — поделился планами градоначальник.