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«Вам звонит мэр»: в Крыму мошенники придумали новую схему обмана

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что мошенники от его имени звонят горожанам и под предлогом обещания надбавок к пенсиям выманивают реквизиты банковских карт.

Источник: РИА "Новости"

«В администрацию города поступило уже несколько сообщений о том, что неизвестные звонят пожилым людям от моего имени, обещая надбавку к пенсии. Потом, естественно, просят сообщить реквизиты карты для перечисления», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Афанасьев просит симферопольцев быть внимательными и не называть реквизиты карт, а также предостеречь своих родных и близких.

Ранее в МВД по Крыму сообщили, что злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства.

Получая от людей личные данные, они могут войти в их аккаунты на Госуслугах и получить доступ к личным данным, чтобы затем оформить на имя жертвы микрозайм или кредит.