«Вам звонит мэр»: в Крыму мошенники придумали новую схему обмана

«В администрацию города поступило уже несколько сообщений о том, что неизвестные звонят пожилым людям от моего имени, обещая надбавку к пенсии. Потом, естественно, просят сообщить реквизиты карты для перечисления», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Афанасьев просит симферопольцев быть внимательными и не называть реквизиты карт, а также предостеречь своих родных и близких.
Ранее в МВД по Крыму сообщили, что злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства.
Получая от людей личные данные, они могут войти в их аккаунты на Госуслугах и получить доступ к личным данным, чтобы затем оформить на имя жертвы микрозайм или кредит.