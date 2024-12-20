Салюты запретили пускать около домов в Нижегородской области

Так, с 25 декабря до 8 января для использования профессиональных пиротехнических изделий будет необходимо обеспечить пожарную безопасность. Салюты, ракетницы и другие фейерверки разрешены для использования только на расстоянии более 50 метров от жилых зданий выше 3х этажей.