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Салюты запретили пускать около домов в Нижегородской области

Особый противопожарный режим будет действовать с 25 декабря до 8 января.

Источник: Аргументы и факты

Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, с 25 декабря до 8 января для использования профессиональных пиротехнических изделий будет необходимо обеспечить пожарную безопасность. Салюты, ракетницы и другие фейерверки разрешены для использования только на расстоянии более 50 метров от жилых зданий выше 3х этажей.

Кроме того, на объектах, где будут проводиться новогодние и рождественские мероприятия, будут дежурить ответственные лица.

Напомним, Нижний Новгород обойдётся без общегородских фейерверков в 2025 году.

МЧС