Работу таможенного поста в Мамоново оптимизируют к новогодним праздникам

Как уточняется, на таможенный пост направлены дополнительные сотрудники, выделена ещё одна полоса на линии въезда в РФ грузового транспорта для оформления легковых автомобилей, предусмотрена раздача образцов заполненных ПТД и чистых бланков на этапе въезда физических лиц в пункт пропуска для ускорения их заполнения.