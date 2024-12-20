MAYOT выпустил клип на трек «До меня трудно достучаться»

Хип-хоп-музыкант MAYOT представил видео на песню «До меня трудно достучаться». Композиция вошла в делюкс-версию альбома «З4ПР4ВК4 КИД», увидевшую свет в октябре.
В ролике артист играет начальника на совещании в офисе, а также самого себя: в окружении папарацци или девушек, лежащих с ним на плывущем по «реке» матрасе. Также в клипе есть забавная сцена, где MAYOT пишет трек в уборной.
В мае рэпер выпустил четвертую часть серии «Заправка кид» — «З4ПРАВК4 КИД». Обзор пластинки можно найти в нашем материале.