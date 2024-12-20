Каток на площади Славы в Самаре откроют 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, в Самаре начнет работать каток на площади Славы. Здесь установили новогоднюю елку, а чтобы кататься было веселее, включат музыку. Площадь ледового покрытия составит 2800 квадратных метров.
— Заливка катка будет осуществляться ежедневно, — сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
Для комфортного катания на площади Славы есть все необходимое. Каток будут подсвечивать 122 прожектора. Малыши смогут использовать специальные поддерживающие устройства. А рядом с катком будут работать точки общественного питания.
Каток на площади Славы будет работать всю зиму с 11.00 до 23.00, а 31 декабря он будет открыт круглосуточно. Вход на него — свободный для всех.