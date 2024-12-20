Ставки налогов на квартиры и комнаты повысятся в Беларуси в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил закон «Об утверждении законов», где прописаны и новые ставки налога на квартиру, а также налога на сдаваемые в аренду комнаты, которые вступят в силу с января 2025 года. Текст этого закона опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
На 5,4% в 2025 году увеличатся ставки налога на первую и единственную квартиру, который составляет 0,1% от расчетной стоимости площади жилья. В Минске она будет составлять 1020 рублей за квадратный метр (было 968 рублей), в областных городах — 850 рублей за квадратный метр.
Ставки подоходного налога на сдачу в аренду комнат и квартир физлицами (не ИП), повысятся примерно на 5−7% в зависимости от того, расположена квартира в Минске или в другом городе. Так, ставка для Минска — 50 рублей за комнату (было 47 рублей), для областных центров — 46 рублей за комнату (было 44 рубля).
Для ИП, которые сдают в аренду свои квартиры, дома, дачи единый налог в Минске в 2025 году вырастет до 703 рублей, а в областных городах — до 655 рублей.
Кстати, ставка транспортного налога вырастет в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее).
А вот что изменится в сфере ЖКХ в Беларуси в 2025: коммуналка подорожает максимум на 21 рубль, артезианская вода в Минске, оплата вывоза строительного мусора (подробности все здесь).