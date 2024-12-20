Лидер рок-группы «Машина времени» Макаревич избавился от имущества в России

«Не может иностранный агент эти деньги снять и использовать, пока не снимет статус. То есть эти деньги остаются его. Но есть здесь одно “но”. Если у него есть задолженность, и согласитесь, это, на мой взгляд, правильное решение, налог на имущество, налог на недвижимость, транспортный налог и так далее, в том числе штрафы, которые, как говорится, он получает, находясь в статусе иностранного агента — если он нарушил действующие законодательства, его привлекают к ответственности, штрафуют. А остальные деньги, они остаются, то есть это их деньги, но пользоваться они могут только тогда, когда снимут статус», — сказал Альшевских.