Власти Ростовской области передали воинскому подразделению партию БПЛА

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев по поручению врио главы региона Юрия Слюсаря передал военным партию БПЛА. Беспилотники получили в одном из подразделений ЮВО.
Техника была приобретена за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.
— Беспилотники закупили по заявке командования. Это не первая партия помощи, которую мы доставили в этому году данному подразделению. Эту работу будем продолжать, — подчеркнул Михаил Корнеев.
Чиновник также обсудил с командирами вопросы тылового обеспечения и обстановку в зоне расположения подразделения.
Напомним, ранее власти донского региона передали военным систему РЭБ стоимостью 51 млн рублей.