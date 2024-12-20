Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии в юрту Деда Мороза

«Этнокомплекс рядом с визит-центром в геопарке “Торатау” мы открыли в этом году. И на новогодние каникулы здесь запланирована большая программа для детей и взрослых — катания на лошадях и снегоходах, народные игры и другие активности, мастер-классы. Продолжают работать кафе и сувенирная лавка. Тех, кто приедет на открытие юрты, тоже ждет много интересного — выступления детского хора Ишимбайского кадетского корпуса, знаменитого народного ансамбля из села Воскресенского, игры и аттракционы. Приглашаю всех в гости к Ҡыш Бабаю!» — написал Радий Хабиров.