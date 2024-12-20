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У трамвая № 8 в Самаре сократится маршрут из-за ремонта электросетей

Самарцев предупреждают об изменении схемы движения трамвая № 8.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре изменится маршрут трамвая № 8. Он будет ездить от Юнгородка не до стадиона «Металлург», а только до разворотного кольца на улице Елизаровых. Маршрут сократят из-за ремонта на электросетях.

— Маршрут будет изменен с 21.00 20 декабря, — предупредили в мэрии Самары.

Пока идет ремонт, самарцам советуют ездить на других трамваях — например, № 10, № 13 и № 24. Или можно выбрать автобус № 8.

К счастью, ремонт не должен продлиться долго. Энергетики планируют завершить работы к 06.00 21 декабря. После этого трамвай № 8 снова будет ездить по привычному маршруту.