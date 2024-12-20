Ростовский парламентарий получила благодарность Министерства транспорта РФ

Заседание Ростовской-на-Дону городской Думы 19 декабря началось с торжественного награждения. Председатель городской Думы Зинаида Нерояхина вручила благодарность министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта депутату гордумы, руководителю Ворошиловского местного отделения «Единой России», директору Ассоциации перевозчиков Ростовской области Наталье Давыдовой. Благодарность объявлена ей за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в сфере транспорта.
Благодарность объявлена Наталье Давыдовой за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в сфере транспорта. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».
— Я очень тронута этой высокой ведомственной наградой и считаю ее общей оценкой работы нашего коллектива в Ассоциации перевозчиков Ростовской области. Для меня, как и для моих коллег, это большой стимул работать еще активнее в интересах транспортной отрасли и каждого ростовчанина! — поделилась Наталья Давыдова.
НАША СПРАВКА.
Ассоциация перевозчиков Ростовской области — некоммерческая организация, которая объединяет более 88 юридических лиц. Они оказывают автотранспортные услуги населению и неравнодушны к будущему дорожно-транспортной отрасли региона. Их реальный вклад в повышение уровня безопасности перевозок, сервисного обслуживания пассажиров, развитие логистических маршрутов в донском регионе сложно переоценить.
Члены Ассоциации помогают решать государственные задачи, максимально используя свой многолетний профессиональный опыт.
Кроме того, вопросы развития транспортной отрасли отражены в партийном проекте «Единой России» «Безопасные дороги» и народной программе партии.