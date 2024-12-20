Ростовский парламентарий получила благодарность Министерства транспорта РФ

— Я очень тронута этой высокой ведомственной наградой и считаю ее общей оценкой работы нашего коллектива в Ассоциации перевозчиков Ростовской области. Для меня, как и для моих коллег, это большой стимул работать еще активнее в интересах транспортной отрасли и каждого ростовчанина! — поделилась Наталья Давыдова.