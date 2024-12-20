Лазерная модификация материала до четырех раз улучшает теплообмен

«В ходе исследования мы установили, что бесконтактные методы обработки поверхностей металлов позволяют формировать текстуру в широком диапазоне изменения как характеристик шероховатости, так и ее конфигурации и изменять свойства смачиваемости до экстремальных состояний — от супергидрофильности до супергидрофобности. Поэтому перспективным представляется обработка поверхностей теплообмена лазерным излучением для интенсификации протекающих на ней процессов», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Феоктистова.