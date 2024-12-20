Новые требования к автовокзалам и автостанциям утвердили в Казахстане

Они разработаны Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Министерства транспорта РК.
Согласно национальному стандарту СТ РК 2271−2024 «Услуги автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров. Общие требования»:
- автовокзалы и автостанции при наличии договора с автомобильными перевозчиками, в том числе с членами Палаты автоперевозчиков, должны организовывать предрейсовый технический осмотр автобусов;
- автовокзалы должны иметь помещения для организации длительного (ночного) отдыха экипажей водителей автобусов.
По новому стандарту СТ РК 2272−2024 «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам такси. Общие требования» перевозки пассажиров и багажа осуществляются легковыми серийными автомобилями, оборудованными в соответствии с требованиями правил и стандартов Палаты автоперевозчиков. Также приведены требования по доступности перевозок такси для лиц с инвалидностью, включая специально переоборудованные автомобили для перевозки таких лиц, предоставление необходимой ситуационной помощи, погрузку и выгрузку багажа, а также оборудование для обеспечения жизнедеятельности и передвижения лиц с инвалидностью и другие условия.
Стандарт «Услуги автотранспортные по регулярным и нерегулярным пассажирским перевозкам. Общие требования» устанавливает требования к перевозчику, а также автобусам, которые должны соответствовать технической документации изготовителя транспортного средства, техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» и национальным стандартам СТ РК 41.36, СТ РК 41.52, а также комплектоваться устройством вызова экстренных оперативных служб.
Изменения направлены на создание более высокого уровня комфорта и безопасности для всех участников дорожного движения в Казахстане.