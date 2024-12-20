Новые требования к автовокзалам и автостанциям утвердили в Казахстане

По новому стандарту СТ РК 2272−2024 «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам такси. Общие требования» перевозки пассажиров и багажа осуществляются легковыми серийными автомобилями, оборудованными в соответствии с требованиями правил и стандартов Палаты автоперевозчиков. Также приведены требования по доступности перевозок такси для лиц с инвалидностью, включая специально переоборудованные автомобили для перевозки таких лиц, предоставление необходимой ситуационной помощи, погрузку и выгрузку багажа, а также оборудование для обеспечения жизнедеятельности и передвижения лиц с инвалидностью и другие условия.