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Глеб Никитин принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний» перед заседанием Госсовета под председательством президента РФ 20 декабря.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, он снял шары с пожеланиями от трех ребят: из Нижнего Новгорода и Володарска, а также из города Зугрэс (ДНР).

«Перевоплощаемся в Деда Мороза!» — отметил губернатор Нижегородской области.