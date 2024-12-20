Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, он снял шары с пожеланиями от трех ребят: из Нижнего Новгорода и Володарска, а также из города Зугрэс (ДНР).
«Перевоплощаемся в Деда Мороза!» — отметил губернатор Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний» перед заседанием Госсовета под председательством президента РФ 20 декабря.
Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, он снял шары с пожеланиями от трех ребят: из Нижнего Новгорода и Володарска, а также из города Зугрэс (ДНР).
«Перевоплощаемся в Деда Мороза!» — отметил губернатор Нижегородской области.