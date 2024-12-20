Когда откроют объездную дорогу Донское -Перевальное в Крыму

В компании «ВАД» отметили, что готовность первого этапа — до села Заречного — очень высокая. Однако, по словам Сергея Аксенова, сейчас есть вопрос с логистикой. Пока вся трасса не готова, движение может упереться в дороги с меньшей пропускной способностью. Чтобы избежать пробок, в ноябре приняли решение не проводить открытие.