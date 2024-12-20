Когда откроют объездную дорогу Донское -Перевальное в Крыму

«Подрядчик идет с опережением. Пока мы там смотрим ситуацию, на следующей неделе примем решение: будем ли открывать сейчас поэтапно или дождемся окончания работ в целом второго и третьего этапа», — сказал Сергей Аксенов журналистам.
В компании «ВАД» отметили, что готовность первого этапа — до села Заречного — очень высокая. Однако, по словам Сергея Аксенова, сейчас есть вопрос с логистикой. Пока вся трасса не готова, движение может упереться в дороги с меньшей пропускной способностью. Чтобы избежать пробок, в ноябре приняли решение не проводить открытие.
Полностью открыть участок до Перевального подрядчик планирует до 1 сентября 2026 года.
Обход строят по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Работы выполняет подрядная организация «ВАД». Строительство первого этапа началось весной 2022 года. Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1 В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.
В октябре текущего года Служба автомобильных дорог Крыма сообщила, что более половины объема работ в рамках второго этапа строительства объездной дороги Донское — Перевальное в Крыму произведены.