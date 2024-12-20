Пешеходный переход в центре Минска будут подсвечивать полгода по-особому

Подсветка нерегулируемого пешеходного перехода около дома № 41 по ул. Я. Коласа в Минске с помощью световых проекторов организована в качестве эксперимента, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Пилотная зона призвана протестировать функциональные возможности световых проекторов, дублирующих дорожную разметку. По замыслу специалистов, подсветка «зебры» позволит улучшить видимость дорожной разметки при ее износе, привлечет внимание водителей при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, а также улучшит освещенность пешеходного перехода. Рядом с этим переходом расположены гимназия и детсад.
Тестирование будет продолжаться в течение полугода, после чего будет принято решение о целесообразности применения подобных решений на улицах Минска.
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