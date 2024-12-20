Оливье, селедка под шубой, холодец: как долго они не портятся и как их правильно хранить

Оливье, селедка под шубой и холодец — традиционные блюда новогоднего стола. Как правило, их всегда готовят с избытком, и наутро в домах остаются тазики салатов и горы холодных закусок. Сколько можно хранить популярные праздничные блюда, как это правильно делать и можно ли продлить «жизнь» оливье — в материале «Газеты.Ru».