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Регина Доктор из Уфы предложила альтернативу магазинному майонезу

Врач поделилась простым и полезным рецептом домашнего майонеза.

Источник: Комсомольская правда

Врач-терапевт, нефролог и диетолог из Уфы Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, рассказала, чем можно заменить покупной майонез, который является самым злейшим врагом фигуры.

По ее словам, в 100 граммах такого соуса содержится около 630 ккал, что является серьезной угрозой весу. Региона Доктор предложила свой рецепт майонеза, который можно сделать самому, а его калорийность почти в семь раз ниже магазинного.

Основные ингредиенты для приготовления включают йогурт, домашнюю горчицу, укроп и щепотку соли. Все необходимо нарезать, а йогурт взбить вместе с горчицей и солью, а затем смешать. Соус подойдет для всех традиционных новогодних салатов.

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