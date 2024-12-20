Все моряки затонувшего в Керченском проливе танкера выписаны из больницы

«Все 11 членов экипажа, пострадавшие при крушении танкера в Керченском проливе, выписаны из городской больницы города Анапы», — написал он в своем Telegram-канале.
Филиппов добавил, что пациенты получили необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
Ранее из больницы в Керчи выписали моряка, спасенного с танкера «Волгонефть 2012».
15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212», потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Один из спасенных был госпитализирован в отделение нейрохирургии Керченской больницы в состоянии средней тяжести.
Двум капитанам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера «Волгонефть-212» по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.