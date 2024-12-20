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Все моряки затонувшего в Керченском проливе танкера выписаны из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Все 11 членов экипажа затонувшего танкера «Волгонефть 212» выписаны из больницы Анапы, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Игорь Филиппов.

Источник: РИА "Новости"

«Все 11 членов экипажа, пострадавшие при крушении танкера в Керченском проливе, выписаны из городской больницы города Анапы», — написал он в своем Telegram-канале.

Филиппов добавил, что пациенты получили необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Ранее из больницы в Керчи выписали моряка, спасенного с танкера «Волгонефть 2012».

15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212», потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.

Один из спасенных был госпитализирован в отделение нейрохирургии Керченской больницы в состоянии средней тяжести.

Двум капитанам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера «Волгонефть-212» по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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