Жители Уфы требуют наказать горожанина за жестокое обращение с собакой

Жители Уфы требуют привлечь к уголовной ответственности 27-летнего горожанина, владельца шестимесячного щенка добермана. Информация о жестоком обращении с животным распространилась в социальных сетях.
По улице Кувыкина во дворе одного из домов жители нашли полуживого щенка, который замерзал на снегу. Выяснилось, что пес сбежал от жестокого хозяина. Женщина, обнаружившая щенка, забрала его к себе и сообщила в соцсетях о находке. Соседи, которые знали о жестоком обращении, настаивали не возвращать хозяину собаку. По их словам, мужчина неоднократно издевался над питомцем. Тем не менее, мужчина пришёл за щенком с полицией и документами, требуя вернуть его.
Спустя несколько дней мужчина появился в ветеринарной клинике с намерением усыпить своего питомца. Врачи были в ужасе: щенок не мог стоять на лапах и обреченно смотрел на медперсонал. Осмотр показал наличие тяжелых травм, включая перелом позвонка и гематому на голове. Ветеринары отказались выполнить просьбу хозяина и оказали собаке первую помощь.
Неравнодушные жители написали заявление в полицию и начали активно распространять информацию о судьбе щенка в социальных сетях, пытаясь найти ему новый дом и защитить от дальнейших издевательств. По словам зоозащитников, на днях хозяин добермана был задержан.
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