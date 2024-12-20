Жители Уфы требуют наказать горожанина за жестокое обращение с собакой

По улице Кувыкина во дворе одного из домов жители нашли полуживого щенка, который замерзал на снегу. Выяснилось, что пес сбежал от жестокого хозяина. Женщина, обнаружившая щенка, забрала его к себе и сообщила в соцсетях о находке. Соседи, которые знали о жестоком обращении, настаивали не возвращать хозяину собаку. По их словам, мужчина неоднократно издевался над питомцем. Тем не менее, мужчина пришёл за щенком с полицией и документами, требуя вернуть его.