Прокуратура начала проверку после задержки рейса Омск — Москва

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой рейса Омск — Москва. Инцидент произошел 20 декабря, когда самолет из Москвы не смог совершить посадку в Омске из-за неблагоприятных погодных условий. Рейс был перенаправлен в Новосибирск.
В результате рейс из Омска в Москву также был задержан. Первоначально вылет был назначен на 5:40, но перенесен на 23:10.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку ситуации. Около 160 пассажиров, включая 8 детей, ожидают отправления рейса.
Прокуратура отметила, что пассажиры могут обращаться с жалобами на нарушение своих прав по телефону дежурного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: 8−913−921−70−00.