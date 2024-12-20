Врио главы Ростовской области прокомментировал темы, озвученные президентом

Врио главы региона добавил, что в 2025 году по проекту «Многодетная семья» будет предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей многодетной семьи. Планируются выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодой семье. Кроме этого, в донском парламенте рассмотрят дополнительные меры поддержки.