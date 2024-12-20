Врио главы Ростовской области прокомментировал темы, озвученные президентом

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал в своем телеграм-канале ключевые темы, прозвучавшие в ходе прямой линии президента России Владимира Путина.
Напомним, глава государства на ряду с другими вопросами уделил внимание ситуации с рождаемостью, говорил о поддержке участников СВО и упомянул проект по созданию кольцевой дороги вокруг Азовского моря.
— Одной из ключевых тем стала поддержка семей и повышение рождаемости. Владимир Путин отметил, что для регионов с коэффициентом рождаемости меньше 1,41% создается программа поддержки. На Дону этот коэффициент — 1,27%. Подписал указ о продлении региональной программы повышения рождаемости до 2027 года, — рассказал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона добавил, что в 2025 году по проекту «Многодетная семья» будет предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей многодетной семьи. Планируются выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодой семье. Кроме этого, в донском парламенте рассмотрят дополнительные меры поддержки.
— Еще одной важной темой стала поддержка бойцов СВО. В этом направлении принял решение запустить на уровне региона аналог федеральной программы «Время героев». Областной проект поможет бойцам пройти кадровую подготовку по востребованным направлениям, — пояснил Юрий Слюсарь.
Комментируя масштабный проект по созданию кольцевой дороги вокруг Азовского моря, глава донского правительства отметил, что в регионе необходимо привести в порядок часть магистрали на Северном обходе и завершить второй этап строительства «Западной хорды».