Когда лучше всего гулять по острову Канта, чтобы попасть на ярмарку и увидеть два световых шоу

Новогодняя ярмарка будет работать с 11:00 (31 декабря) до 3:00 (1 января). В будние дни торговые площадки планируют открывать в 12:00 и закрывать к 21:00, а в выходные мастера и ремесленники ждут гостей с 11:00 до 22:00.