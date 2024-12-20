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Когда лучше всего гулять по острову Канта, чтобы попасть на ярмарку и увидеть два световых шоу

В новогоднюю ночь торговые палатки будут работать дольше обычного.

Источник: Клопс

Праздничная ярмарка на острове Канта в Новый год будет работать до глубокой ночи: мастера и ремесленники разойдутся по домам после 3:00. Подробности о работе торговых палаток и световых шоу сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.

Ярмарка откроется в субботу, 21 декабря. С этого дня начнётся и показ световых шоу на здании музея изобразительных искусств, программа продлится до 12 января. Показывать видеомэппинг будут ежедневно с 18:00 до 00:00.

Лазерное шоу на здании собора впервые покажут 31 декабря. Любоваться им калининградцы и гости города смогут до Рождества. Стены будут вспыхивать праздничными огнями каждые 30 минут с 17:00 до 22:00.

Новогодняя ярмарка будет работать с 11:00 (31 декабря) до 3:00 (1 января). В будние дни торговые площадки планируют открывать в 12:00 и закрывать к 21:00, а в выходные мастера и ремесленники ждут гостей с 11:00 до 22:00.