Питьевая вода в Анапе и Темрюкском районе соответствует нормам

Краевой Роспотребнадзор провел проверку питьевой воды на территориях, где ведутся работы по очистке пляжей от нефтепродуктов и объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Пробы были взяты в местах водозаборов. В результате исследования не было выявлено превышений предельно допустимых концентраций углеводородов нефти С12-С19, сероводорода и других вредных веществ.