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Питьевая вода в Анапе и Темрюкском районе соответствует нормам

Проверка показала, что питьевая вода, взятая на пробу в Анапе и Темрюкском районе, соответствует нормам. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Краевой Роспотребнадзор провел проверку питьевой воды на территориях, где ведутся работы по очистке пляжей от нефтепродуктов и объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Пробы были взяты в местах водозаборов. В результате исследования не было выявлено превышений предельно допустимых концентраций углеводородов нефти С12-С19, сероводорода и других вредных веществ.

Ранее в Краснодарском крае у побережья Темрюкского района и Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения. В зоне постоянного мониторинга находится 70 км побережья муниципалитетов.

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