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В Уфе 29 декабря закроют движение по Восточному выезду

Ограничения введут на пять часов.

Источник: Комсомольская правда

Восточный выезд в Уфе вновь временно закроют. Об этом предупредили в минтрансе Башкирии.

В ведомстве уточнили, что ночью 29 декабря с часу ночи до шести утра будет введено ограничение движения для всех видов транспорта.

— Здесь будут монтировать элементы автоматизированных систем управления дорожным движением, — пояснили в министерстве.

В ведомстве попросили водителей заранее планировать маршрут.

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