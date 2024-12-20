В Уфе 29 декабря закроют движение по Восточному выезду

Восточный выезд в Уфе вновь временно закроют. Об этом предупредили в минтрансе Башкирии.
В ведомстве уточнили, что ночью 29 декабря с часу ночи до шести утра будет введено ограничение движения для всех видов транспорта.
— Здесь будут монтировать элементы автоматизированных систем управления дорожным движением, — пояснили в министерстве.
В ведомстве попросили водителей заранее планировать маршрут.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.