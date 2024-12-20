Questlove снимет документальный фильм о шоу Saturday Night Live

Барабанщик хип-хоп-группы The Roots, продюсер Questlove срежиссирует документальную картину Ladies & Gentleman… 50 Years of SNL Music о культовой вечерней юмористической программе Saturday Night Live. Премьера проекта, посвященного 50-летию передачи, состоится 27 января на телеканале NBC.
Фильм будет включать более 50 интервью с музыкантами, выступавшими на SNL: Миком Джаггером, Дэйвом Гролом, Джеком Уайтом, Билли Айлиш, Дуа Липой, Оливией Родриго и многими другими, сообщает NBC. Кроме того, в съемках примут участие нынешняя и бывшая команда шоу: Джимми Фэлон, Эдди Мерфи, Конан О’Брайен и так далее.
Ранее картина Questlove «Лето соула» (2021) становилась лауреатом «Оскара» в категории «Лучший документальный фильм». В сентябре также стало известно, что артист снимет неигровую ленту про фанк-рок-коллектив Earth, Wind & Fire.