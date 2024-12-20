В казанском вузе открылась третья в РФ комната матери и ребенка

«Сегодня мы увидели довольно хороший пример для всех вузов республики — комнату матери и ребенка. Думаю, что и мы как Министерство по делам молодежи Татарстана сможем транслировать этот опыт и в другие регионы России. Это лишь третья такая комната в вузах страны, и она появилась в Казани. Будем работать по этому направлению и с другими учебными заведениями республики».