Главные новости недели с 16 по 20 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 16 по 20 декабря 2024 года.
При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
Игорь Кириллов погиб 17 декабря при взрыве самоката с заложенным взрывным устройством. Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве генерала, предъявлены обвинения в терроризме, убийстве и незаконном обороте оружия.
Путин подвел итоги года
«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли в гибридном формате, объединив прямую линию с пресс-конференцией. Путин начал прямую линию с обсуждения экономики, назвав ее «основой основ», и заявил, что ситуация в России остается стабильной.
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Банк России вопреки ожиданиям рынка сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор отметил охлаждение кредитной активности и рост ставок для заемщиков.
На Кубани ликвидируют последствия разлива мазута
Повторное загрязнение мазутом обнаружено на 4 км береговой линии в Темрюкском районе Кубани. ЧП связано с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. После аварии в море попало около 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов.
Минфин изменит «Семейную ипотеку» и исключит лимит
Минфин России подготовит изменения в правила «Семейной ипотеки», исключив лимиты из программы. Вопрос исчерпания лимитов решен, выдача кредитов продолжается. На 2024 год запланированы 290 млрд рублей, дополнительно выделено 142 млрд.