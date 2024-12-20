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Главные новости недели с 16 по 20 декабря 2024 года

Итоги недели с 16 по 20 декабря 2024 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 16 по 20 декабря 2024 года.

При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

Игорь Кириллов погиб 17 декабря при взрыве самоката с заложенным взрывным устройством. Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве генерала, предъявлены обвинения в терроризме, убийстве и незаконном обороте оружия.

Путин подвел итоги года

Источник: РИА "Новости"

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли в гибридном формате, объединив прямую линию с пресс-конференцией. Путин начал прямую линию с обсуждения экономики, назвав ее «основой основ», и заявил, что ситуация в России остается стабильной.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Источник: Банк России

Банк России вопреки ожиданиям рынка сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор отметил охлаждение кредитной активности и рост ставок для заемщиков.

На Кубани ликвидируют последствия разлива мазута

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Повторное загрязнение мазутом обнаружено на 4 км береговой линии в Темрюкском районе Кубани. ЧП связано с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. После аварии в море попало около 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов.

Минфин изменит «Семейную ипотеку» и исключит лимит

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Минфин России подготовит изменения в правила «Семейной ипотеки», исключив лимиты из программы. Вопрос исчерпания лимитов решен, выдача кредитов продолжается. На 2024 год запланированы 290 млрд рублей, дополнительно выделено 142 млрд.