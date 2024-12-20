Врио главы Ростовской области подписал указ о повышении рождаемости до 2027 года

Коэффициент рождаемости в Ростовской области составил 1,27%. Такой показатель потребовал продления поддерживающих мер для улучшения ситуации, сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Одной из тем, которые озвучил президент во время прямой линии, стала поддержка семей и повышение рождаемости. Владимир Путин отметил, что для регионов с коэффициентом рождаемости меньше 1,41% создается программа поддержки. В Ростовской области этот коэффициент — 1,27%. Подписал указ о продлении региональной программы повышения рождаемости до 2027 года, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Глава донского правительства добавил, что в рамках проекта «Многодетная семья» в 2025 году будет предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей. Также планируются выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей в молодых семьях.
Кроме этого, в Законодательном собрании Ростовской области должны рассмотреть дополнительные меры поддержки.