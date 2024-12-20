Врио главы Ростовской области подписал указ о повышении рождаемости до 2027 года

— Одной из тем, которые озвучил президент во время прямой линии, стала поддержка семей и повышение рождаемости. Владимир Путин отметил, что для регионов с коэффициентом рождаемости меньше 1,41% создается программа поддержки. В Ростовской области этот коэффициент — 1,27%. Подписал указ о продлении региональной программы повышения рождаемости до 2027 года, — прокомментировал Юрий Слюсарь.