В Петербурге открылись ёлочные базары. Показываем, что там можно найти

Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников призвал горожан покупать деревья только в специально отведенных для этого местах, чтобы не поддерживать незаконную торговлю. «Покупайте ёлки только в специально отведенных для этого местах. Пусть ваш праздник будет ярким, безопасным и экологичным!» — написал он в своем Telegram-канале.