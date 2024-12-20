Вифлеемский огонь привезли в Беларусь — первым он прибыл в Гродно

Вифлеемский огонь начнут отвозить в другие храмы Беларуси, до Рождества он прибудет во все приходы страны. Верующих приглашают в храм, чтобы зажечь собственную лампадку от священного пламени и принести ее домой. В Гродно свеча, зажженная от Вифлеемского пламени, будет стоять у главного алтаря. Приходить с лампадками или для молитвы приглашают не только католиков, но и православных.