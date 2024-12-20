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Вифлеемский огонь привезли в Беларусь — первым он прибыл в Гродно

Вифлеемский огонь, который накануне католического Рождества много лет подряд доставляют в Беларусь, прибыл в Кафедральный костел святого Франциска Ксаверия в Гродно вечером 20 декабря.

Источник: Sputnik

Главный католический костел в Гродно стал первым белорусским храмом, в который доставили священное пламя. В нынешнем году огонь доставляли через белорусско-литовскую границу, его получили от польских скаутов белорусские католические скауты. Затем отправились на белорусско-литовскую границу на ближайший к Гродно пограничный пункт пропуска, чтобы въехать в страну.

В Фарном костеле прошла торжественная церемония передачи огня священникам.

В кафедральный собор Минска Вифлеемский огонь доставят также вечером в пятницу.

Вифлеемский огонь начнут отвозить в другие храмы Беларуси, до Рождества он прибудет во все приходы страны. Верующих приглашают в храм, чтобы зажечь собственную лампадку от священного пламени и принести ее домой. В Гродно свеча, зажженная от Вифлеемского пламени, будет стоять у главного алтаря. Приходить с лампадками или для молитвы приглашают не только католиков, но и православных.

У многих верующих есть традиция взять частичку живого огня вечером накануне Рождества 24 декабря или 6 января и дома зажечь им свечи, которые будут дополнять праздничный ужин.

Красивая предрождественская традиция распространять Вифлеемский огонь появилась в 1986 году. В первый раз пламя привезли из Вифлеема, чтобы поддержать людей с инвалидностью накануне Рождества. Идею тут же подхватили европейские скауты и сделали мероприятие ежегодным. В Беларусь Священное пламя привозят более 25 лет подряд, традиция не прерывалась и в годы пандемии коронавируса, когда границы были закрыты и действовали строгие карантинные меры.

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