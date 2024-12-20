(Не)удачники. Правда ли, что людям, которые добились успеха, просто повезло?

Удача с точки зрения научного дискурса остается спорным концептом. Чтобы разобраться в том или ином феномене, необходимо последовательно воспроизвести явление несколько раз в контролируемой среде. Удача же субъективна по своей природе: обычно люди сами оценивают степень того, насколько им везет, а общепринятых критериев для того, чтобы описать степень везучести человека, не существует. Кроме того, в зависимости от личных убеждений, особенностей характера и культурного восприятия при прочих равных люди могут воспринимать себя и как крайне везучих, и как невезучих.
Если же рассматривать удачу как случайное положительное стечение обстоятельств, которое соответствует ожиданиям того или иного человека (например, вам удалось вытащить выигрышный билет в лотерее), то с точки зрения науки это не более чем статистическая вероятность. То же и с неожиданными желательными исходами тех или иных предприятий, например, устройством на работу мечты или основанием стартапа, который перерос в многомиллиардную компанию: скорее всего, эти события не более чем результат комплексного взаимодействия ряда сопутствующих факторов, которое при необходимости можно рассчитать.
Однако люди не роботы. Просчитать все возможные вероятности попросту не в наших силах. А потому иногда нужно довериться воле случая.
Случайность может привести к успеху?
Когда дело доходит до понимания того, от чего зависит успех человека, люди обычно делятся на два лагеря: одни считают, что достижение успеха в карьере — результат исключительного упорного труда, а другие — что воля случая. Некоторые исследователи и вовсе считают: талант и способности человека в том или ином деле поддаются закономерности, достаточно практиковаться в чем-то 10 тыс. часов, и вы достигнете непревзойденного мастерства.
Например, когда психолог Андерс Эрикссон провел опрос среди студентов-скрипачей в Академии музыки в Берлине, оказалось, что музыканты с потенциалом солистов мирового класса к 20 годам практиковались около 10 тыс. часов, со средними успехами — 8 тыс. часов, а самые слабые, которые могли претендовать на карьеру учителей музыки, — всего 4 тыс. часов. Схожую закономерность удалось выявить и среди пианистов. Кроме того, Эрикссон не смог найти людей, добившихся успехов и высокого уровня мастерства при отсутствии долгих часов практики. Вывод — для достижения величия необходимо посвятить тому или иному занятию 10 тыс. часов.
Однако, как показывает практика, хотя многие профессионалы приобретают свои компетенции за счет упорства и настойчивости, полностью исключить влияние ситуативных факторов на судьбу человека (в том числе на его карьерные достижения) нельзя. Например, три чемпиона Британии по настольному теннису выросли на одной и той же улице. Совпадение? Нет. Просто именно в том районе жил знаменитый тренер Питер Чартерс после выхода на пенсию. Он привил соседским детям любовь к этому спорту, в результате чего те смогли раньше конкурентов «наиграть» 10 тыс. часов и показать блестящие результаты. Причиной успеха стала и грамотная обратная связь от выдающегося ментора: очевидно, что тренировки будущих чемпионов были более эффективными, чем у их соперников.
Вот к какому выводу приходит профессор по стратегиям и поведенческим наукам относительно роли случайности в успехе людей Чэнвэй Лю (Chengwei Liu): действительно, переход от некомпетентности к средним компетенциям (другими словами, к среднему успеху) можно контролировать, в то время как достижение великих, выдающихся результатов нередко становится возможным только при участии сопутствующих факторов.
Можно ли притянуть удачу?
Различные способы привлечения удачи пользовались популярностью на протяжении всей истории человечества. Достаточно вспомнить обилие примеров, связанных с отпугиванием неудач, а также волшебные талисманы, которые привлекают удачу. А некоторые люди и вовсе придумывают собственные небольшие ритуалы, которые должны защитить их от неблагоприятного исхода (например, писать все важные экзамены особой счастливой ручкой).
Почему же люди начали верить, что на первый взгляд не связанные вещи могут объяснять друг друга? В какой момент условная черная кошка стала ассоциироваться с неудачей? Одно из объяснений феномена суеверного, магического мышления было предложено еще в 1948 году американским психологом Берресом Фредериком Скиннером. Исследователь предположил, что их возникновение может быть связано с оперативно обусловленным поведением, то есть тем, что наши поступки меняются в зависимости от того, какие последствия они провоцируют. Например, если давать ребенку конфету каждый раз после уборки, то, вероятно, он начнет убирать чаще. Однако иногда бывает так, что результат, который на первый взгляд случился вследствие определенного поведения, никак с ним не связан. Так и появляются суеверия.
Вот как этот процесс проиллюстрировал Скиннер: он сажал голодных голубей в ящик, в который каждые 15 секунд автоматически подавалась еда. Через некоторое время голуби решали, что корм появляется в ответ на их действия: в шести случаях из восьми птицы начинали демонстрировать специфическое поведение (махать крыльями, ходить по кругу, клевать верхний угол ящика), чтобы «призвать» еду. А все потому, что ранее условный взмах крыла случайно совпал по времени с графиком подачи корма. Причем «обряды» сохранялись даже после того, как еду переставали давать вовсе.
Другое возможное объяснение суеверий у людей — отсутствие контроля над результатом пугает. Таким образом, для того чтобы облегчить психологическое давление, человек выдумывает способ, который призван «управлять» ситуацией. Причем чем важнее результат неконтролируемого события, тем с большей вероятностью вокруг него образуются сопутствующие успеху ритуалы. Хороший пример — поведение спортивных болельщиков, которые соблюдают самые разные меры предосторожности, чтобы не сглазить любимую команду и принести ей победу.
Однако, хотя реальной связи между суеверными ритуалами и результатом нет, они действительно могут помочь добиться успеха. Так, исследования 2010 года показали, что игроки в гольф, которые верят, что играют счастливым мячом, показывают лучшие результаты по сравнению с соперниками. Кроме того, суеверное поведение может облегчить достижение целей: люди со счастливыми талисманами верили в себя сильнее, а потому дольше упорствовали при выполнении той или иной задачи.
Таким образом, можно сказать, что суеверия и ритуалы, хотя и не влияют на конечный результат того или иного предприятия, могут мотивировать и успокоить человека, нормализовать эмоциональное состояние, что положительно скажется на его работе и конечных результатах.
Как стать удачливее?
Согласно наблюдениям британского профессора психологии Ричарда Уайзмана, различия между этими категориями людей заключаются в особенностях восприятия и характера. В одном из исследований Уайзман собрал 400 добровольцев, которые считают себя крайне удачливыми или крайне невезучими. В ходе эксперимента психолог раздал добровольцам газеты и попросил посчитать напечатанные в них фотографии. Однако на второй странице печатного издания было добавлено объявление: «Хватит считать, в этой газете 43 фото». Кроме того, внутри было еще одно сообщение: «Хватит считать, скажите экспериментатору, что вы это увидели, и получите $250».
Люди, которые считали себя везучими, увидели сообщения и или закончили задание быстрее, или получили вознаграждение. С другой стороны, те, кто не верил в свою удачу, упустили из виду эти тексты.
По мнению Уайзмана, такие результаты связаны с психологическими особенностями счастливчиков: они открыты новым возможностям и наблюдательны, а также склонны выстраивать позитивные ожидания от окружающего мира. В результате «везунчики» осознают больше счастливых шансов, которые встречаются на их пути, в результате чего чаще достигают успеха. «Неудачники» же настолько сосредотачивались на задании психолога, что не замечали позитивных альтернатив, которые подкидывала им судьба.
Таким образом, на самом деле контролировать то, насколько вам везет, просто. Если расслабиться и перестать зацикливаться на чем-то одном, можно заметить маленькие подсказки, которые, возможно, принесут много хорошего в вашу жизнь.
Мария Богрянова.