(Не)удачники. Правда ли, что людям, которые добились успеха, просто повезло?

Почему же люди начали верить, что на первый взгляд не связанные вещи могут объяснять друг друга? В какой момент условная черная кошка стала ассоциироваться с неудачей? Одно из объяснений феномена суеверного, магического мышления было предложено еще в 1948 году американским психологом Берресом Фредериком Скиннером. Исследователь предположил, что их возникновение может быть связано с оперативно обусловленным поведением, то есть тем, что наши поступки меняются в зависимости от того, какие последствия они провоцируют. Например, если давать ребенку конфету каждый раз после уборки, то, вероятно, он начнет убирать чаще. Однако иногда бывает так, что результат, который на первый взгляд случился вследствие определенного поведения, никак с ним не связан. Так и появляются суеверия.