Крис Мартин заявил, что Coldplay заслуживают хейта

«Мы очень-очень легкая и безопасная цель. Мы не собираемся огрызаться в ответ. Мы четверо белых мужчин среднего класса из Англии. Мы заслуживаем того, чтобы получить немного ненависти за то, что сделал наш народ. Есть причина, по которой мы можем играть по всему миру, и отчасти это не очень здорово», — заявил Мартин в беседе с Rolling Stone.