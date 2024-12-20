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Крис Мартин заявил, что Coldplay заслуживают хейта

Лидер британской поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин отметил, что критика в сторону коллектива оправданна и артисты даже заслуживают ее. С хейтом они столкнулись в ходе восхождения к мировой славе после релиза дебютного альбома Parachutes (2000).

Источник: Звук

Лидер британской поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин отметил, что критика в сторону коллектива оправданна и артисты даже заслуживают ее. С хейтом они столкнулись в ходе восхождения к мировой славе после релиза дебютного альбома Parachutes (2000).

«Мы очень-очень легкая и безопасная цель. Мы не собираемся огрызаться в ответ. Мы четверо белых мужчин среднего класса из Англии. Мы заслуживаем того, чтобы получить немного ненависти за то, что сделал наш народ. Есть причина, по которой мы можем играть по всему миру, и отчасти это не очень здорово», — заявил Мартин в беседе с Rolling Stone.

Исполнитель добавил, что в мире не так много команд, несущих философию добра и любви, поэтому Coldplay это делают. По словам Криса, он сам старается не критиковать себя каждый день и не стать озлобленным, «хотя это и заманчиво».

Недавно британцы выпустили клип на песню ALL MY LOVE c 98-летним актером Диком Ван Дайком.