Крис Мартин заявил, что Coldplay заслуживают хейта

Лидер британской поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин отметил, что критика в сторону коллектива оправданна и артисты даже заслуживают ее. С хейтом они столкнулись в ходе восхождения к мировой славе после релиза дебютного альбома Parachutes (2000).
«Мы очень-очень легкая и безопасная цель. Мы не собираемся огрызаться в ответ. Мы четверо белых мужчин среднего класса из Англии. Мы заслуживаем того, чтобы получить немного ненависти за то, что сделал наш народ. Есть причина, по которой мы можем играть по всему миру, и отчасти это не очень здорово», — заявил Мартин в беседе с Rolling Stone.
Исполнитель добавил, что в мире не так много команд, несущих философию добра и любви, поэтому Coldplay это делают. По словам Криса, он сам старается не критиковать себя каждый день и не стать озлобленным, «хотя это и заманчиво».
Недавно британцы выпустили клип на песню ALL MY LOVE c 98-летним актером Диком Ван Дайком.