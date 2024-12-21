Врачи из Иркутска реконструировали кисть участнику СВО бионическим методом

Медики отмечают, что число пациентов с тяжёлыми травмами кисти растёт, и большинство из них работоспособного возраста. Так, участник СВО из Приангарья попал к микрохирургам с рукой, которая уже длительное время не двигалась. Медики решили сделать ему операцию новым методом — удалили разрушенные связки и кости, изготовили протез, который помогает восстановить связки. Сама операция шла два часа, а через три дня пациент уже сам двигал кистью.