Врачи из Иркутска реконструировали кисть участнику СВО бионическим методом

Микрохирурги ИОКБ провели реконструкцию кисти участнику СВО, впервые в России применив бионический подход. При этом они сами разработали этот способ и получили на него патент. Уникальные операции в практику хирургов внедрили в этом году.
Врачи отмечают, что благодаря новой методике пациенты с тяжёлыми травмами руки смогут сохранить функцию кисти и избежать инвалидности. Суть метода заключается в использовании бионического импланта, который позволяет двигаться естественным образом. До этого при тяжёлых травмах использовали материалы от доноров, в том числе и кости.
При обычном способе кисть остаётся неподвижной, потому что поврежденные связки таким образом не восстановишь. А бионическая конструкция даёт медикам такую возможность.
Медики отмечают, что число пациентов с тяжёлыми травмами кисти растёт, и большинство из них работоспособного возраста. Так, участник СВО из Приангарья попал к микрохирургам с рукой, которая уже длительное время не двигалась. Медики решили сделать ему операцию новым методом — удалили разрушенные связки и кости, изготовили протез, который помогает восстановить связки. Сама операция шла два часа, а через три дня пациент уже сам двигал кистью.