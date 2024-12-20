Проезд на электричках в Петербурге подорожает в 2025 году

Также в комитете по тарифам уточнили стоимость льготных проездных для школьников и пенсионеров. Так, учащийся заплатит за месяц поездок 748 рублей, а льготник 797 рублей. Стоимость проезда в таких случаях полностью компенсируются из городского бюджета. Помимо этого, в ведомстве привели статистику. Так, картой «Подорожник» пользуются порядка 40% пассажиров.