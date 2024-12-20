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Проезд на электричках в Петербурге подорожает в 2025 году

Стоимость билета на «Ласточку» также станет дороже.

Источник: Комсомольская правда

Проезд на пригородных электричках подорожает до 48,6 рублей, а на «Ласточке» до 58 рублей. О подорожании сообщили в пресс-службе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в пятницу, 20 декабря.

— Несмотря на это, тарифная политика остаётся социально ориентированной. Под защитой остаются льготные категории петербуржцев — школьники, студенты и пенсионеры, — отметили в ведомстве.

Также в комитете по тарифам уточнили стоимость льготных проездных для школьников и пенсионеров. Так, учащийся заплатит за месяц поездок 748 рублей, а льготник 797 рублей. Стоимость проезда в таких случаях полностью компенсируются из городского бюджета. Помимо этого, в ведомстве привели статистику. Так, картой «Подорожник» пользуются порядка 40% пассажиров.

Также в цене наберет проезд в общественном транспорте Петербурга. Так, метро будет стоить 81 рубль, а наземный транспорт — 75 рублей.