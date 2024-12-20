Кэти Перри представила делюкс-версию альбома «143»

Поп-исполнительница Кэти Перри выпустила расширенное издание своего сентябрьского лонгплея «143». Новая версия пластинки получила название «1432». В нее вошли четыре новые композиции.
Дополнительные песни в альбоме: I Woke Up, No Tears for New Year’s, OK и Has a Heart. В последней Перри спела дуэтом со своей четырехлетней дочерью Дэйзи. В своих соцсетях звезда, ссылаясь на названия треков, пожелала своим имеющим сердце поклонникам не проливать слез в новом году и пообещала всегда быть рядом.
«143» обернулся для Кэти провалом, получив от критиков средний бал 37 из 100. Лид-сингл из релиза, Woman’s World, не поднялся выше 63-й строчки в чарте Billboard Hot 100. В отдельной статье мы рассказываем, почему так вышло.