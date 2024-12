Кэти Перри представила делюкс-версию альбома «143»

Дополнительные песни в альбоме: I Woke Up, No Tears for New Year’s, OK и Has a Heart. В последней Перри спела дуэтом со своей четырехлетней дочерью Дэйзи. В своих соцсетях звезда, ссылаясь на названия треков, пожелала своим имеющим сердце поклонникам не проливать слез в новом году и пообещала всегда быть рядом.