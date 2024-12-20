Центральный магнит на коллайдере NICA впервые охладили до рабочих температур

Охлаждение соленоида до рабочей температуры произведено впервые с момента его изготовления. Такая низкая температура необходима для достижения режима сверхпроводимости. «Тот факт, что в ходе охлаждения не обнаружилось течей, говорит о высококачественном изготовлении магнита и дает возможность двигаться дальше в плане завершения сборки всего детектора и начала его работы на пучке коллайдера», — подчеркнули в пресс-службе.