Центральный магнит на коллайдере NICA впервые охладили до рабочих температур

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) провели охлаждение соленоида (центрального магнита) MPD — важной детали сооружаемого коллайдера NICA — до рабочих температур. Об этом сообщили в пресс-службе ОИЯИ.
«Успешно пройден один из главных этапов пуско-наладочных работ на соленоидальном магните MPD ускорительного комплекса NICA: соленоид успешно охлажден по всему телу сверхпроводящей катушки до рабочих температур 4,5−5 Кельвинов (минус 268,65 — минус 268,15 градуса Цельсия). Это свидетельствует об отсутствии т.н. холодных течей, а также демонстрирует качество успешной работы по разработке схемы охлаждения и гидравлики», — отметили в пресс-службе.
Сверхпроводящий соленоид — это гигантский магнит цилиндрической формы, центральный узел установки MPD (многоцелевого детектора). Магнит имеет диаметр около 6 ми длину около 9 м. Уникальность его также в том, что в огромном рабочем объеме детектора он должен обеспечить относительную однородность магнитного поля на уровне 1/10 000. Это позволит ученым получать экспериментальные данные нужного качества.
Охлаждение соленоида до рабочей температуры произведено впервые с момента его изготовления. Такая низкая температура необходима для достижения режима сверхпроводимости. «Тот факт, что в ходе охлаждения не обнаружилось течей, говорит о высококачественном изготовлении магнита и дает возможность двигаться дальше в плане завершения сборки всего детектора и начала его работы на пучке коллайдера», — подчеркнули в пресс-службе.
Как рассказал заместитель главного инженера лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) ОИЯИ Константин Мухин, подготовка агрегата, которая ведется с прошлой зимы, включала в себя преодоление многих препятствий. Так, сборка криогенной системы велась уже без участия западных компаньонов-производителей. Пришлось разрабатывать и новое программное обеспечение.
В последней декаде декабря соленоид будет отепляться, а с февраля будет начато повторное охлаждение до 4,5 Кельвина. Затем сотрудники ЛФВЭ в течение двух с половиной месяцев будут проводить измерения карты магнитного поля соленоида, после чего можно будет приступать к сборке систем детектора MPD.