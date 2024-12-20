Впервые осуществлена квантовая телепортация через загруженную линию связи

Квантовая телепортация представляет собой физический феномен, в рамках которого частицы микромира могут мгновенно обмениваться информацией на каком угодно расстоянии в том случае, если они были «запутаны» на квантовом уровне. Данный феномен уже много лет используется для передачи данных через оптоволокно или квантовые коммуникационные спутники, однако во всех случаях для этого применялись бездействующие или специально разработанные линии связи.